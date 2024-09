Ricco programma per la Genova Surfing City

Anche la FISSW scende in campo con un contributo importante in termini di attività sportive per il grande palinsesto di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”. “ Genova Surfing City ” promuovee la cultura del mare e della spiaggia attraverso le discipline del surf e del Sup e per supportare la crescita del movimento agonistico e stimolare la conoscenza delle discipline federali. All’interno del Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, sono intervenuti il presidente della FISSW Claudio Ponzani, l’assessore agli Impianti ed Attività sportive del Comune di Genova Alessandra Bianchi, l’assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro e il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo. Si entrerà subito nel vivo nella spiaggia dell’ospedale pediatrico Gaslini, gestita dal Circolo Ricreativo Istituto Giannina Gaslini: nel pomeriggio di oggi 17 settembre, tra le ore 16 e le 19, si tengono le lezioni sul Sup rivolte ai piccoli pazienti del polo sanitario, ai dipendenti e alle loro famiglie, insieme ad attività di divulgazione ludico-scientifica riguardo i temi degli oceani e della sostenibilità ambientale.

Genova Surfing City, il programma

Dal 23 al 28 settembre si terrà il corso di formazione per tecnici di surf e Sup di primo livello. Teoria a Genova e pratica in mare a Recco. Al Surfing La Secca, è in programma la seconda tappa del campionato juniores della specialità olimpica shortboard. Il secondo stop del tour dedicato agli under 12, 14, 16 e 18 rappresenta una grande novità nel calendario agonistico federale poiché la Liguria torna ad ospitare una tappa juniores dopo molti anni. Il contest si svolgerà tra il 20 settembre e il 30 novembre, non appena le condizioni meteo-marine lo permetteranno.

Le dichiarazioni di Bianchi e Ponzani

"Genova Surfing City con il suo ricco programma fatto di incontri formativi, attività ludica ed agonistica, con la seconda tappa del campionato juniores di shortboard, pone l’accento, ancora una volta, sullo stretto legame tra la nostra città ed il suo mare - afferma l’assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi - i valori sui quali la Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard ha “costruito” questa rassegna - amicizia, solidarietà e sostenibilità - incarnano perfettamente anche i valori che sono alla base del nostro progetto di Genova 2024. La nostra città è pronta a dare il benvenuto in città a tutti i partecipanti che avranno così l’opportunità di scoprire bellezze ed eccellenze della Capitale Europea dello Sport. Ringrazio il presidente FISSW Claudio Ponzani per aver scelto la nostra città e tutte le società sportive del territorio per la grande collaborazione per la realizzazione di questa prestigiosa iniziativa". "Ringrazio l’assessore allo Sport del?Comune di Genova che ci ospita in questo splendido palazzo e che sostiene il nostro programma di eventi all’interno di Genova Capitale Europea dello Sport - ha detto il presidente della FISSW Claudio Ponzani - desidero salutare e ringraziare le nostre associazioni e società affiliate e tutti i presenti. Essere qui oggi significa far parte di un movimento che si riconosce in un importante manifestazione partecipata dai protagonisti dello sport italiano. La cultura sportiva è educazione, rispetto, impegno, questi sono i valori alla base del programma di Genova Surfing City, questo il nostro apporto alla città di Genova e al meraviglioso territorio ligure che la circonda. Il nostro programma prevede un’attività concertata con l’Ospedale Gaslini, un corso di formazione per tecnici di surf e Sup e una tappa del campionato italiano juniores. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione le nostre risorse e le competenze per l’evento Genova Capitale Europea dello Sport 2024”.

Le parole di Ferro e Micillo

“È bello vedere come le Federazioni sportive abbiano recepito il significato e i valori che Genova Capitale Europea dello Sport 2024 porta con sé, portando avanti iniziative virtuose che promuovano attraverso la pratica sportiva l’inclusione e la socialità, ma anche la formazione dei tecnici, la divulgazione scientifica e la sostenibilità ambientale - ha commentato l’assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro - grazie alla FISSW e al suo presidente Claudio Ponzani per aver aderito appieno all’appello di Genova e della Liguria per la valorizzazione della pratica sportiva sul nostro territorio: un impegno e un obiettivo comuni che sono certa si rinnoveranno anche nel 2025, quando la Liguria sarà Regione Europea dello Sport, a completamento di un percorso virtuoso che ha visto il nostro territorio premiato più volte negli anni dai commissari europei di ACES”. "Nel ricco palinsesto degli eventi di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 si inserisce perfettamente Genova Surfing City che con il suo interessante e variegato programma di incontri si pone l’obiettivo di promuovere, attraverso il surf ed il Sup, la cultura del mare e della spiaggia - ha concluso Antonio Micillo, presidente del Coni Comitato Regionale Liguria - ancora una volta lo sport si dimostra un efficace strumento di riscoperta e di valorizzazione del territorio ed un veicolo per creare la giusta cultura ambientale operando in questo caso in due contesti che sono una peculiarità per Genova: il mare e le spiagge che storicamente sono impianti sportivi all’aria aperta e dove si sono formati e poi affermati tantissimi sportivi genovesi.?Un augurio a tutti, ai concorrenti ed alla città, che arrivi l’onda giusta e si sappia cogliere per surfare rimanendo in equilibrio sino a raggiungere il proprio traguardo”.