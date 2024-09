Le azzurre del basket tornano a Genova: il 7 novembre c'è Italia-Repubblica Ceca

Le azzurre del basket a Genova contro le ceche

Le Azzurre hanno aperto il ciclo dei Qualifiers battendo la Grecia a Vigevano e la Germania ad Amburgo. Dopo la partita di Genova la squadra di Andrea Capobianco volerà ad Atene per affrontare la Grecia. Per la prima volta l’Europeo femminile si terrà in 4 Paesi, mentre quattro delle cinque edizioni precedenti sono state ospitate da due nazioni. Italia, Grecia, Repubblica Ceca e Germania sono già qualificate mentre gli altri 12 posti saranno decisi al termine dei Qualifiers, le cui due ultime finestre si giocheranno a novembre 2024 e febbraio 2025.

Un girone dell'Europeo in Italia: tutti i precedenti

L'Italia torna a organizzare un girone dell’Europeo femminile a distanza di 18 anni dall’edizione ospitata dall’Abruzzo (Vasto, Lanciano, Ortona, Chieti) e in assoluto sarà l’ottava volta per il nostro Paese. Nessun'altra nazione vanta lo stesso record (a seguire c’è la Francia con 5 edizioni e l’Ungheria con 4). Nel 1938 era stata la volta di Roma e le Azzurre vinsero l’Oro, nel 1968 toccò alla Sicilia (Catania, Ragusa, Palermo, Messina), nel 1974 alla Sardegna (Sassari, Nuoro, Cagliari), nel 1981 alle Marche (Ancona, Senigallia), nel 1985 del Veneto (Vicenza, Treviso), nel 1993 all’Umbria (Perugia) e nel 2007, infine, all’Abruzzo.