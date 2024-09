Genova sempre più inclusiva con il 4° SportAbility Day

Sarà l’impianto polisportivo My Sport Village Sciorba di Genova a ospitare sabato prossimo lo SportAbility Day . Ritorna la più grande festa dello sport per tutte le abilità sotto la regia di Stelle nello Sport con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova e Fondazione Carige, con il patrocinio di Sport e Salute, Coni, Cip, Special Olympics, Ufficio Scolastico regionale per la Liguria e il supporto tecnico di MySport e Municipio Media Valbisagno.

L’evento fa parte sia del calendario ufficiale di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport sia della Settimana Europea dello Sport. Lo SportAbility Day sarà totalmente gratuito ed è dedicato a persone con disabilità fisica motoria, sensoriale e intellettivo relazionale che, affiancata da famigliari e amici, potranno provare 40 discipline e attività sportive, guidati da 60 istruttori qualificati, e assistere ad eventi “integrati” di calcio, volley, basket e hockey in cui atleti normodotati e con disabilità giocheranno insieme.

Fischio di inizio alle ore 10 con la tradizionale sfilata, sul campo e la pista di atletica. Sarà un momento di grande entusiasmo e socialità per tutti i partecipanti. Le attività si protrarranno fino al tardo pomeriggio. Alle ore 14 partono le attività acquatiche una emozionante sincronetta Marta Cantero “aprirà le danze” insieme alla compagna Nadia Cabula e poi tutti in acqua al fianco di Francesco Bocciardo per la Staffettona di Nuoto.

A tutti i partecipanti sarà offerta la merenda con focaccia, dolci Panarello e “I Pasticci della Tartaruga” prodotti dalla Compagnia della Tartaruga, cooperativa sociale nata per creare opportunità di lavoro concrete e sostenibili per giovani con disabilità cognitiva (Compagniadellatartaruga.it). Tanti gadget per tutti grazie a Stelle nello Sport, Bper, Psa Italy, Sport e Salute e Coni Liguria.

Testimonial di questa edizione saranno due grandi protagonisti delle Paralimpiadi di Parigi 2024: Francesco Bocciardo, medaglia d’oro nei 200 stile libero e Eleonora Mele, 6° nella crono e 8° su strada nel ciclismo. Al loro fianco ospiti d’onore Stefano Tilli (legend di Sport e Salute e Campione di Atletica Leggera), Giusi Parisi (L’Italia in Tandem), Fabio Incorvaia (Jet Ski), Simone Spinelli (Calcio), Marta Cantero (Chiavari Nuoto), Vittoria Oliva (Tennistavolo Verzuolo), Gian Filippo Mirabile (Sportiva Murcarolo), Eleonora Ferroni (LNI Chiavari e Lavagna), Agnese Spotorno e Emmanuel Parodi (Cambiaso Risso for Special), Bogdan Tadeusz Lawicki (My Sport Sciorba), Enrico Zappavigna (CUS Genova), Giovanni Sciaccaluga (Doria Nuoto Loano 2000), Fabio Cazzanti (Nazionale Calcio e Sci Ipovedenti), Andrea Azzarito (Nuotatori Genovesi), Tommaso Libertini (Genova Badminton Club), Federico Minnai (nuoto paralimpico), Matteo Marmentini (triathlon) e tante Legend di Genoa e Sampdoria.

Allo SportAbility Day sarà possibile provare 40 discipline e attività sportive: Arrampicata, Atletica Leggera, Badminton, Baseball, Bocce, Calcio, Calciobalilla, Calcio Free Style, Canottaggio, Ciclismo, Danza Sportiva, Didattica Subacquea, Escursionismo, Ginnastica, Giochi Tradizionali, Gioco Sport, Hockey su prato, Jet Ski Therapy, Judo, Ju Jitsu, Nuoto, Nuoto Artistico, Padel, Pallacanestro, Pallanuoto, Pallavolo, Plogging, Powerchair Hockey, Scherma, Sitting Volley, Sport Equestri, Sup, Surf, Swim Lift, Taekwondo, Tennis, Tennistavolo, Tiro con l’Arco, Vela.

Saranno presenti i rappresentanti di Genova Solving for All e ritornerà nella Piscina della Sciorba lo “Swim Lift” presentato in anteprima nel 2022. A supportare famiglie e sportivi sarà lo staff di Stelle nello Sport e Bic Genova supportato dagli studenti dell’Istituto Firpo Buonarroti. Importante la collaborazione dell’Ufficio Scolastico regionale per la Liguria con uno speciale progetto dedicato ai Poli scolastici, ma anche del Municipio Media Valbisagno, della “Disability Manager” del Comune di Genova e dell’Agenzia per la Famiglia.

Grazie al prezioso contributo di Soroptimist Club Genova, parteciperanno allo SportAbility Day Giusy Parisi, protagonista dell’iniziativa “L’Italia in Tandem alla cieca”, ma anche l’Agesci con la “joelette” e Unitalsi. Aree di attività saranno allestite anche da Coni Liguria e Il Porto dei Piccoli.

Inclusione, benessere e appartenenza sono anche le parole chiave della Settimana Europea dello Sport #BeActive, il progetto organizzato dalla Commissione Europea con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Sport e Salute. Tantissimi gli eventi su tutto il territorio italiano. Il main event si svolgerà dal 28 al 30 settembre al Parco del Foro Italico di Roma, all’interno dello Stadio dei Marmi. A Genova, Capitale Europea dello Sport, arriva il Plogging grazie all’evento promosso da Sport e Salute e Cooperativa Erika. Una bellissima sfida in cui tutti i partecipanti potranno correre e raccogliere rifiuti facendo del bene a sé stessi e all’ambiente. La partecipazione è totalmente gratuita con iscrizioni a partire dalle ore 14:30 sul campo della Sciorba presso l’area Sport e Salute. La corsa inizierà alle ore 16 nell’area attorno al centro sportivo Sciorba con arrivo e premiazione intorno alle ore 17:30 sul campo. La competizione è a squadre e quindi si potrà partecipare con un proprio gruppo di amici (circa 4 o 5 persone) e per tutti ci sarà la maglietta ufficiale #BeActive e tanti altri gadget.

Allo SportAbility Day sarà possibile anche prendere parte all’indagine nazionale “Sport e disabilità” condotta dal CNR. L’obiettivo è verificare l’accessibilità della pratica e delle strutture sportive alle persone con disabilità, così da rilevare problematiche e ostacoli, divari, buone pratiche ed eccellenze. L’obiettivo è duplice: sensibilizzare il mondo sportivo perché sia protagonista dell’inclusione e contribuire alla realizzazione di una app con la quale mappare e rendere disponibili le informazioni sull’offerta sportiva aperta o dedicata a persone con disabilità.

Graditissimi ospiti alla Sciorba anche i ragazzi dell’Istituto per le Materie e le Forme Inconsapevoli (IMFI), organizzazione di volontariato con sede nell’ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto, che hanno realizzato un dipinto collettivo dedicato allo sport. Il laboratorio di pittura dell’IMFI, nel progetto sostenuto dell’assessorato allo sport del Comune di Genova, ha realizzato un elaborato pittorico su un supporto velico della classe Optimist. La vela è stata realizzata inserendo delle tessere pittoriche a rappresentare le varie attività sportive (prendendo spunto da Andy Warhol) e la scritta “Genova Capitale Europea dello Sport 2024” è stata realizzata secondo lo stile degli arazzi di Alighiero Boetti. Queste tessere sono state cucite alla vela quale ulteriore riferimento simbolico ad un importante genovese, l’architetto Renzo Piano che da anni parla di “rammendo”, cioè integrazione tra le periferie ed il centro cittadino. La vela sarà esposta in anteprima allo SportAbility Day e alla giornata parteciperanno i ragazzi che hanno partecipato al laboratorio creativo.