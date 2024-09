SportAbility Day: Genova capitale dello sport paralimpico e special

Palazzo Tursi tiene a battesimo la quarta edizione dello SportAbility Day. L’appuntamento è per sabato prossimo al My Sport Village Sciorba, con la possibilità per famiglie di ragazze e ragazzi con disabilità fisica, intellettivo-relazionale e sensoriale di provare oltre 40 discipline sportive grazie alla collaborazione di 60 istruttori. “Lo sport migliora la qualità della vita delle persone”, sottolinea Michele Corti , presidente di Stelle nello Sport. “È il messaggio alla base di ogni edizione dello SportAbility Day. Quella di sabato prossimo sarà un’occasione straordinaria. Sono oltre 7.000 i ragazzi con disabilità in Liguria, molti sono addirittura esonerati dalla pratica dell’educazione fisica a scuola. È a loro e alle loro famiglie che primariamente è dedicato lo SportAbility Day. Potranno provare una o più discipline sportive, scoprire la mia dello sport, con la speranza di iniziare un percorso, seguiti da tecnici appassionati e qualificati”.

Bianchi: "Allargata platea degli sportivi"

“Sarà una giornata di sport, amicizia ed inclusione che permetterà a tantissimi ragazzi e ragazze, di ogni età ed abilità, di scoprire numerose attività e discipline sportive”, afferma l’Assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi. “Un appuntamento cresciuto, edizione dopo edizione, grazie alla passione organizzativa ed all’impegno di Stelle nello Sport. Come Amministrazione siamo fortemente impegnati nel sostegno a iniziative che allarghino la platea degli sportivi e che contribuiscano a diffondere i valori dello sport, in linea con le direttrici su cui abbiamo fondato il progetto di ‘Genova 2024 Capitale Europea dello Sport’. È sempre emozionante". prosegue l’Assessore Bianchi.

"Vedere l’impianto della Sciorba trasformarsi in questo speciale villaggio sportivo e inclusivo e l’entusiasmo delle tante famiglie che ogni anno non perdono l’occasione per partecipare a questa grande festa all’insegna dello sport per tutti”. “La promozione dello sport a 360 gradi, senza barriere o pregiudizi – sottolinea Simona Ferro, Assessore allo Sport di Regione Liguria - è proprio uno degli elementi chiave della candidatura della Liguria, poi diventata nomina, a Regione Europea dello Sport 2025. Un tema su cui vogliamo investire sia attraverso il sostegno a grandi eventi come SportAbility sia mediante importanti investimenti sul piano dell’impiantistica sportiva. Sarà una giornata meravigliosa che permetterà di avvicinare allo sport tante persone, di ogni abilità”.