Genova verticale! Sabato e domenica la Coppa Europea di Arrampicata Sportiva

Coppa Europa Boulder, la squadra azzurra

Il team azzurro sarà composto da 8 atleti e 6 atlete che avranno il piacere e l’orgoglio di competere per la prima volta nel cuore della Superba. Sul fronte maschile i portabandiera saranno Davide Marco Colombo (Fiamme Oro) e Luca Boldrini (Deva Wall), che vantano rispettivamente 60 e 45 partecipazioni a competizioni internazionali; Mattia Salvatore (Gollum Climbing Academy), Campione Italiano U20; Niccolò Antony Salvatore (Gollum Climbing Academy), oro ai recenti Campionati Universitari a Koper; Matteo Reusa (Kuota 8.10), vice Campione Italiano U18, Pietro Vidi (Arco Climbing), bronzo in Coppa Italia assoluta, Nicolò Sacripanti (Anime Verticali), vice Campione Italiano U20 e Simone Mabboni (Crazy Center), alla sua quinta convocazione internazionale. Nella competizione femminile gareggeranno invece Francesca Matuella (Arco Climbing), Campionessa Italiana U20, bronzo in Coppa Europa assoluta; Federica Papetti (Rock Brescia), detentrice della Coppa Italia Boulder; Caterina Dal Zotto (We Rock), Giulia Previtali (Climberg), Irina Daziano (ASD Inout) e Giulia Rosa (Ragni Di Lecco). Gli atleti cercheranno di salire sul podio della competizione genovese, ma lotteranno anche per conquistare il trofeo del circuito continentale 2024.

Le dichiarazioni di Bianchi e Ferro

“Con la Coppa Europa Boulder festeggiamo un nuovo debutto sportivo e siamo felici di poterlo aggiungere ai tanti traguardi e anniversari celebrati in occasione di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport. Una disciplina spettacolare e adrenalinica che, sono certa, appassionerà sia i genovesi sia i turisti che, il prossimo weekend, scopriranno la nostra città – dichiara l’assessore comunale allo Sport e Turismo Alessandra Bianchi – Il Porto Antico, poi, offrirà una cornice unica all’evento in cui i migliori climber d’Europa si sfideranno sia per la conquista della tappa sia per aggiudicarsi il titolo continentale regalando loro emozioni ed immagini indimenticabili. Così come indimenticabili sono i ricordi che ci ha regalato Camilla Moroni, testimonial di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, alle scorse Olimpiadi”. “In questo anno magico, grazie a Genova Capitale Europea dello Sport, il territorio ligure riesce a dare la giusta visibilità a tante discipline affascinanti e tra queste c’è senza dubbio l’arrampicata sportiva – afferma l’assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro – Uno sport che in questi anni nella nostra Regione ha registrato numeri in crescita: del resto, in Liguria gli atleti e gli appassionati hanno la possibilità di fare arrampicata sportiva in palestre naturali a cielo aperto, spesso immersi in paesaggi mozzafiato a picco sul mare. Il nostro territorio ha davvero un’elevata vocazione per l’outdoor, lo dimostra in questa occasione e lo farà ancora nel 2025, anno in cui la Liguria sarà Regione Europea dello Sport e darà continuità al prestigioso titolo ottenuto da Genova nel 2024″.

Le parole di Battistella e Micillo

"Dopo 24 anni, per la prima volta viene disputata a Genova una gara di arrampicata a livello internazionale – spiega il presidente della FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana) Davide Battistella – Siamo molto felici della scelta di questa location, anche perché molti atleti di alto livello sono liguri e la Liguria ha una notevole tradizione di arrampicata outdoor, nel finalese e nel Levante ligure. Siamo orgogliosi che questa manifestazione sia stata inserita in Genova Capitale Europea dello Sport, per far conoscere meglio il nostro sport e trasmettere la passione che lo anima”. "Un caldo benvenuto agli atleti che parteciperanno, a Genova, alla Coppa Europa Boulder di arrampicata sportiva, nell’anno in cui la Città è Capitale Europea dello Sport – aggiunge il presidente del CONI Liguria Antonio Micillo – L’arrampicata sportiva è una disciplina che riscuote sempre più interesse ed attenzione da una vasta platea di sportivi ed è molto spettacolare, come hanno dimostrato le recenti Olimpiadi di Parigi che ci hanno offerto competizioni emozionanti e di alto livello tecnico. Sono certo che la European Cup Boulder sarà un grande successo anche grazie allo splendido contesto che saprà offrire il Porto Antico con la sua Piazza delle Feste. Congratulazioni, e un grazie, alla FASI e al suo presidente Davide Battistella per aver portato questo evento in Italia ed a Genova: sarà certamente un momento di crescita per tutto il movimento dell’arrampicata“.