La doppia speciale sfida del Park Tennis Genova in A1

“C’è grande entusiasmo e aspettativa tra tutti i soci”, conferma il presidente Clavarino. “Abbiamo due ottime squadre con gruppi molto affiatati e con tanti ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile. Soprattutto, posso dire che abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte di aziende che hanno voluto abbracciare e sostenere il progetto. C’è stata una crescita importante e siamo anche orgogliosi di poter celebrare una ricorrenza speciale come quella di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport con due formazioni in A1 che porteranno il nome di Genova in giro per l’Italia e regaleranno agli appassionati di tennis sei domeniche di grande tennis, tra ottobre e novembre, sui campi del nostro Circolo”.

Il Park Tennis Club Genova maschile di Gianluca Naso esordisce domenica prossima 6 ottobre in casa contro il Bassano, per poi giocare sui campi dell’Eur Sporting Club (13 ottobre) e chiudere il girone d’andata a Vigevano contro il Selva Alta (20 ottobre). Terza trasferta di fila a Bassano (27 ottobre) prima dei due turni casalinghi contro Eur Sporting Club (3 novembre) e Selva Alta (10 novembre). La formazione femminile di capitan Giorgia Buchanan scendono in campo a Padova, contro l’Argos, domenica 6 ottobre. Tre turni casalinghi di fila vedranno opposte le ragazze contro CT Palermo (13 ottobre), Società Canottieri Casale (20 ottobre) e ancora Padova Argos (27 ottobre). Gli ultimi due match del girone saranno quindi giocati sui campi del CT Palermo (3 novembre) e della Canottieri Casale (10 novembre).

Naso sottolinea il valore dell’innesto di Filip Horansky, già numero 160 mondiale e molto attivo nelle gare a squadre anche in altri paesi. "Ci permetterà di giocare quasi sempre con lo straniero in ogni singolo incontro”, sottolinea Gianluca Naso. “Il girone va preso con le pinze. E’ tosto, ma ci sono trasferte meno complicate dell'anno scorso in termine di superfici e campi da gioco. Abbiamo Bassano del Grappa e Selva Alta su buoni campi indoor dove possiamo fare bene. L'obiettivo è passare da primi in modo tale da valutare il miglior impiego della rosa nei playoff per poter agguantare la finale. Gianluca Mager è all'ultimo anno come vivaio, vogliamo giocarci al meglio questa carta". Oltre a Horansky e Mager, compongono la rosa Simone Bolelli, Alessandro Ceppellini, Marius Copil, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti,

Il ritorno di Anita Bertoloni è sicuramente la notizia più importante, insieme all’innesto in squadra di due straniere. “Il nostro obiettivo quest'anno è di dare il massimo, anzi di più”, sorride Giorgia Buchanan. “Lo scorso anno, per arrivare in A1, siamo andate oltre i nostri limiti con tutte noi stesse e la nostra intenzione è fare la stessa cosa adesso e, perché no, sognare in grande. Siamo consapevoli di essere in un girone molto forte con la vincitrice del campionato di A1 dello scorso anno, Casale Monferrato, e la finalista Tc Palermo. E poi c’è Padova che ci ha fatto penare due anni fa ma noi abbiamo tutte le carte in regola per fare bene. La coesione è la primaria qualità”. Anita Bertoloni, dopo l'infortunio alla caviglia che l'ha tenuta ferma per due anni, ora è in forma e pronta a vendere cara la pelle. Le straniere Daria Semenistaja, Carlota Martinez Cirez e Anne Shaefer affiancheranno Cristiana Ferrando, Costanza Traversi, Alessandra Teodosescu e la giovane del vivaio Virginia Zaia. "Un gruppo unito accomunato da un unico obiettivo: portare questa squadra nei prossimi anni al sogno Scudetto”, prosegue Buchanan. “Il messaggio per le mie ragazze è lo stesso di sempre: dal primo momento che entreremo in campo, giocare ogni punto con il sorriso e coraggio: la parola coraggio deriva dal latino "cor habeo" cioè avere cuore e per noi è la qualità più importante che possiamo mettere in campo nelle partite".

Passerella al Circolo di Via Zara per i protagonisti della stagione al via. Ad applaudire i tennisti gialloblu sono intervenuti le assessore allo sport Simona Ferro (Regione Liguria) e Alessandra Bianchi (Comune di Genova), il presidente Fitp Liguria e vicepresidente vicario del Coni ligure Andrea Fossati.

“Il Park Tennis Club rappresenta una delle realtà più importanti del panorama tennistico della nostra città e, quest’anno, sarà anche l’unica società della nostra regione che potrà vantare sia la formazione femminile sia quella maschile nella massima serie. Vedere tra le fila delle due formazioni talenti cresciuti nel vivaio gialloblù rappresenta un’ulteriore conferma del grande impegno e della grande attenzione del Park Tennis nella formazione giovanile – afferma l’Assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi – Faccio un grande in bocca al lupo alle due squadre, pronte a promuovere il nome di Genova in giro per l’Italia, ai lori capitani, Gianluca Naso e Giorgia Buchanan, al presidente Alberto Clavarino ed a tutto il club gialloblù per questa nuova stagione con l’augurio di ritrovarci insieme il prossimo anno per festeggiare nuovi successi sportivi”.

"Buona fortuna per l'inizio del Campionato di serie A1 alle nostre due squadre del Park Genova del Presidente Alberto Clavarino: alla compagine maschile guidata da Gianluca Naso e a quella femminile capitanata da Giorgia Buchanan”, sottolinea Simona Ferro, assessore regionale allo Sport, “Non credo che sia un caso che il Park tennis Club sia uno dei pochissimi Circoli di tennis in Italia ad avere due squadre nella massima serie, questo è certamente frutto di un grande lavoro del direttivo del club, che ha portato la scorsa stagione alla promozione della squadra femminile dalla A2 alla A1 dopo 40 anni. Mi auguro di venire presto ad assistere alle partite per tifare con tutti voi, sognando insieme grandi traguardi e, perché no, un meraviglioso scudetto".