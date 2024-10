Genova terza forza dei Tricolori Universitari

GENOVA - Grande successo per i Campionati Nazionali Universitari di Canoa/Kayak e Canottaggio, organizzati dalla FederCUSI in collaborazione con il CUS Genova. L’appuntamento disputato all’interno del campo di regata di Pra’, inserito nel palinsesto di “Genova Capitale Europea dello Sport 2024”, ha registrato un eccezionale successo con la partecipazione di 320 atleti e atlete. Numero record che sottolinea l’impegno e la passione per le due discipline tra i giovani universitari. Gli atleti e le atlete si sono sfidati in più di 40 gare, su distanze tra i 500 e i 2000 metri. Per il CUS Genova e l’Università di Genova, ben 23 medaglie, suddivise in 7 ori, 12 argenti e 4 bronzi.