Caruggiadi nel segno della scherma

Le Caruggiadi offrono una nuova opportunità alla cittadinanza genovese per entrare a contatto con numerose discipline sportive. Ultimo week end, nel segno di "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport" , con 12 spazi urbani dei Sestieri del Molo, Maddalena e Pré trasformati, a rotazione, in campi da gioco per praticare 20 discipline : atletica, badminton, basket, bocce, calcio, calcio balilla, calcio freestyle, esport, hockey, jujitsu, karate, orienteering, pallamano, pallavolo, parkour, rugby, scherma, subbuteo, swing, street dance e yoga. Questa settimana le attività coinvolgeranno: giardini Rotondi, piazza delle Lavandaie, piazza Don Gallo, piazza delle Scuole Pie, piazza Durazzo, piazza Vittime di tutte le mafie, piazza del Campo.

Caruggiadi, un sabato speciale per la scherma

Un sabato (12 ottobre) speciale per la scherma. Tanti bambini e ragazzi potranno provare questa disciplina dalle 10 alle 16.45 sulla pedana allestita ad hoc per l’occasione in piazza Caricamento con la presenza di istruttori in rappresentanza di GenovaScherma, SDS “Cesare Pompilio” e Club Scherma Voltri. A seguire dalle 16.45 alle 18 spettacolo "Scherma in Piazza" che, dopo Chiavari e Portofino, promuove a Genova gli Europei in programma dal 14 al 19 giugno 2025 nel capoluogo ligure con una esibizione coinvolgente che vede alternarsi in pedana i migliori atleti liguri per mostrare le caratteristiche uniche di tutte le armi di questa disciplina: fioretto, sciabola e spada. Il progetto Caruggiadi è realizzato dal Comune di Genova- Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione (che segue il coordinamento del Piano Integrato Caruggi), grazie al contributo di Fondazione Carige, nell’ambito di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.