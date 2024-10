Genova trionfa agli ACES International Video Awards

MACERATA - Si è tenuta questa mattina, presso il Teatro Lauro Rossi di Macerata in occasione della XIV edizione di Overtime Festival, evento nazionale del racconto, dell’etica e del giornalismo sportivo, la premiazione della 4.a edizione degli ACES International Video Awards, il contest organizzato da ACES Italia, che premia la creatività dei Municipi premiati da ACES come European Capital/Region/City/Town/Community of Sport. Il Comune di Genova, dopo il titolo di Capitale Europea dello Sport 2024, aggiunge a questo fantastico anno anche la gemma del premio come Miglior Video, premio speciale Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. Un anno indimenticabile per il Comune ligure che suggella un anno che ha portato Genova a essere la regina d’Europa in ambito sportivo.

Le parole dell’Assessore allo Sport Alessandra Bianchi “Siamo molto felici di esserci aggiudicati questa edizione degli Aces International Video Awards. Abbiamo partecipato con grande entusiasmo a questa iniziativa promossa da ACES con un video che racchiude tutte le direttrici del nostro progetto come Capitale Europea dello Sport e che ci ha accompagnato lungo tutta questa annualità così importante - afferma l’Assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi - un video che ci ha regalato grandi emozioni, che parla di sport e della nostra città e sono molto felice che abbia tra i protagonisti alcuni dei nostri testimonial. Ci tengo a ringraziare la giuria per aver voluto premiare Genova e rivolgo un ringraziamento particolare al presidente ACES Gian Francesco Lupattelli per il suo contagioso entusiasmo e per tutta l’attività che, insieme alla sua squadra, porta avanti quotidianamente per la promozione dello sport e dei suoi valori”. Gli altri premi degli ACES International Video Awards Da Genova alla Puglia, che ha ottenuto il premio del pubblico, con oltre 350 studenti degli istituti scolastici di Macerata che hanno apprezzato in massa il video realizzato dalla Regione, che porta a casa anche il premio per la categoria “turismo sportivo”. Restando in Puglia, il Comune di Vieste vince invece il premio speciale Decathlon, che omaggerà il Municipio pugliese con un canestro 3vs3. Il Comune di Napoli, Capitale Europea dello Sport 2026, ha ottenuto il premio dalla giuria come miglior impatto emozionale, premio patrocinato dal nostro quotidiano. Al contest audiovisivo hanno partecipato 13 Nazioni per tre Continenti e 23 candidature totali, con la partecipazione delle maggiori città al mondo insignite da ACES Europe: da Buenos Aires, candidata a World Capital of Sport 2027 a Genova, Capitale Europea dello Sport 2024, dalla Castilla-La-Mancha, Regione Europea per lo Sport 2024 alla Puglia, candidata a Regione Europea dello Sport per il 2026, fino a Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rafforzando i legami della comunità internazionale ACES, la Federazione delle Capitali e Città dello Sport presente in quattro continenti.

Le parole del Presidente ACES Italia “Complimenti al Comune di Genova per il premio come miglior video - le parole del Presidente ACES Italia Vincenzo Lupattelli - questa vittoria suggella l’ottimo lavoro dell’Amministrazione Comunale che in questo 2024 come Capitale Europea dello Sport ha veicolato nel miglior modo possibile i valori della promozione sportiva, declinato in questo caso alla creatività del mondo audiovisivo”. L’ACES International Video Awards, sostenuto dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, è patrocinato da ANCI, Coni, CIP, Sport &Salute, Comune di Macerata e Ussi. Media partner dell’ACES International Video Awards il Corriere dello Sport e l’Agenzia Primapress, che hanno seguito tutti gli aggiornamenti in diretta. Elenco Vincitori Edizione 2024 Premio “Idea Progettuale”

Ex-aequo: Vlora-Buenos Aires Premio “Creatività del Progetto”

Ex-aequo: Sanary sur mer-Jindruchev Hradec “Turismo Sportivo”

Regione Puglia “Legame con il contesto socio-culturale e Territoriale”

Premio Speciale Decathlon Vieste Premio “Attinenza ai valori dello Sport”

Ex-aequo: Chorrillos- Puerto Salgar Premio “Promozione dei valori e dell’attività sportiva”

Premio Speciale Aces Cinema Regione del Veneto Premio “Inclusione sociale e Promozione del Fair Play”

Ex-aequo: Belén-Puerto Madryn Premio “Impatto Emozionale”

Premio Speciale Corriere dello Sport Napoli Premio “Sport & Sostenibilità"

Regiòn Castilla La Mancha Sakarya Premio “Premio del Pubblico" (Votazione in sala durante la Cerimonia)

Regione Puglia Premio “Miglior Video” - Premio Speciale Istituto per il Credito Sportivo e Culturale

Genova

