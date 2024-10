12° Campionato della Lanterna: una festa per la vela d’altura genovese

GENOVA - Sono gli equipaggi di J Blu e Manu a brillare maggiormente in occasione del primo dei due week end dedicati al 12° Campionato della Lanterna, con in cabina di regia il Circolo Nautico Mandraccio grazie alla collaborazione del Comune di Genova, della Porto Antico spa e del Waterfront Sailing Club Genova. La rassegna velica d’altura, inserita nel programma “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, si apre con ben quattro prove per gli ORC Gran Crociera e tre per gli ORC Regata. Sabato una prova a bastone valida per i Gran Crociera e una prima partenza per la regata costiera, con arrivo ridotto a Punta Chiappa Una prova a bastone nella mattina della seconda giornata davanti a Chiavari con tramontana e a seguire partenza per la costiera di ritorno, sino a Genova Quarto, questa volta con scirocco.

Le regate

La prima regata degli ORC Regata va a Imxtinente di Adelio Frixione (YCI) davanti a J Blu di Luca Dotto (Il Pontile) e Scricca di Mario Rosso (YCI). Si invertono, a favore di J Blu, le prime due posizioni nella seconda prova dove a occupare il terzo gradino del podio è Tekno di Piero Arduino (LNI Genova). La firma sul terzo confronto è di Bonnie di Federico Barbieri (YC Sanremo). J Blu è al comando, con un leggero margine su Imxtinente e poi Tekno.

La prima, seconda e quarta regata dei Gran Crociera premia Manu di Fulvio Sposaro (CN Marina Genova Aeroporto). E’ un testa a testa spettacolare con Ziggy di Andrea Nasuti (CN Vadese), preceduto di un solo punto nella classifica generale. Ziggy vince la terza prova, dove Manu è terzo, a seguito dell’inserimento di Mirtilla di Roberto Magnone (ANSD). Terzo nella classifica generale, frutto di tre terzi e un quarto posto, è Zero in Condotta di Alessio Arru (ANSD). Si torna a regatare sabato e domenica, con una festa (crew party) per tutti i partecipanti sabato alle 19:30 e cerimonia di premiazione prevista proprio domenica alle ore 18. Entrambi gli eventi si terranno nel la prestigiosa sede del main sponsor Phase Motion Control a Sestri Ponente. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni raggruppamento ed i primi OVERALL. Per il 1° Trofeo Lanterna Phase sarà assegnato il trofeo PHASE al miglior piazzamento complessivo delle due prove costiere.

Le parole del team leader del Comitato Organizzatore

“Gli apprezzamenti ricevuti dai partecipanti per il percorso, l’ospitalità e l’attenzione ai dettagli ci inorgogliscono e, allo stesso tempo, danno ulteriore energia per aumentare ulteriormente i giri del nostro impegno in direzione del week end della chiusura del Campionato della Lanterna – sorride Gianluca Boschini, team leader del Comitato Organizzatore – Ringraziamo ancora le istituzioni, gli sponsor, i partner e le società veliche amiche per esser scesi in campo con noi per una dodicesima edizione del Campionato della Lanterna in crescita sotto tutti i punti di vista. Grazie in particolare a Phase e a Compagnia del Pesto per aver sposato l’idea del crew party di sabato sera alle 19:30”.