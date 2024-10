Red Bull Cerro Abajo: Genova è pronta

Grande soddisfazione per il Comune di Genova per l’arrivo del Red Bull Cerra Abajo a Genova nell’anno in cui il capoluogo ligure è Capitale Europea dello Sport . A Palazzo Tursi sono intervenuti gli assessori comunali allo Sport e al Turismo Alessandra Bianchi, alla Mobilità Integrata e Trasporti Matteo Campora, alla Sicurezza e alla Polizia Locale Sergio Gambino, oltre al consigliere delegato ai Grandi Eventi Federica Cavalleri e unitamente all’assessore regionale allo sport Simona Ferro.

Le parole di Bianchi

“Manca oramai pochissimo alla prima tappa europea del RedBull Cerro Abajo e Genova è pronta a dare il benvenuto in città ad atleti e appassionati per una prima volta che si preannuncia essere davvero unica – sottolinea Alessandra Bianchi, assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova - Siamo pronti a vivere le emozioni di una gara tanto adrenalinica quanto entusiasmante, resa ancora più spettacolare dalla cornice offerta dalla nostra città, con le sue creuze ed i suoi caruggi. L'urban downhill, che coniuga sport e spettacolo valorizzando le eccellenze cittadine, sottolinea ancora una volta l’importanza dei grandi eventi sportivi in chiave turistica, permettendoci anche di destagionalizzarne i flussi così da render sostenibile lo sviluppo turistico nella nostra città - aggiunge ancora l’assessore - Questo grande evento ci permette inoltre di ampliare la nostra offerta turistica con un percorso cicloturistico cittadino, che riprende il tracciato dei riders, dedicato a tutti gli amanti dell’outdoor”.

Le dichiarazioni di Cavalleri e Ferro

"Il Red Bull Cerro Abajo è un evento sportivo di rilevanza mondiale che fino a una decina di anni fa sarebbe stato letteralmente impensabile ospitare a Genova – aggiunge Federica Cavalleri, consigliere delegato ai Grandi eventi del Comune di Genova - Un sogno che nel prossimo fine settimana diventerà realtà, trasformando la nostra città in un palcoscenico dove cittadini e turisti potranno ammirare con il naso all'insù e all'ingiù le incredibili prodezze di questi coraggiosissimi rider, pronti a dare spettacolo lungo un tracciato che per bellezza e difficoltà non ha eguali a livello europeo e non solo". "Il Red Bull Cerro Abajo supera per la prima volta i confini del Sudamerica ed è incredibile che arrivi proprio qui, a Genova, dando a tutti la possibilità di ammirare gratuitamente le discese mozzafiato dei massimi campioni internazionali di urban downhill lungo le creuze e i caruggi genovesi, nell'anno in cui il capoluogo ligure è Capitale Europea dello Sport – spiega Simona Ferro, assessore allo Sport della Regione Liguria -. Un evento di portata mondiale che è già entrato nella storia dello sport genovese e della nostra regione, e che rappresenta il migliore viatico possibile in vista del 2025, anno in cui la Liguria sarà Regione Europea dello Sport e darà continuità al prestigioso titolo ottenuto da Genova nel 2024”.