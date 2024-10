Genova sempre più verticale con il Vertikal Punta Martìn

Partecipano 400 atleti complessivi. La gara, della lunghezza di 5 km, prende il via dalla frazione Acquasanta di Mele e presenta un dislivello di 900 metri D+ con passaggi tecnici di arrampicata di I° e II° grado. Il Vertikal Punta Martìn è inserito tra le gare ufficiali certificate dalla Federazione Italiana Skyrunning.

Il “Sorriso del Martin” nasce dopo la morte in un tragico incidente di Anna Parodi, la figlia di Paola. “Essendo una ragazza molto sorridente, che ti accoglieva sempre così in Società, mi è venuto in mente di dedicare questo riconoscimento al partecipante che portasse in gara il suo essere “speciale”. Il premio verrà consegnato dalla famiglia di Anna” fanno sapere gli organizzatori.