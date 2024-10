A Palazzo Ducale convegno sulle novità tecnologiche sportive nel campo della salute

“What’s new in” è il tema del convegno che oggi pomeriggio, dalle 18:30 presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, Stelle nello Sport e Villa Montallegro organizzano per render note le novità tecnologiche nel campo della salute nello sport. Al centro della riflessione di medici e tecnici, gli sviluppi all’avanguardia nel campo della diagnostica e della terapia medica applicata al mondo dello sport, con particolare attenzione alle applicazioni della risonanza magnetica. Verranno presentate tecnologie che consentono di prevedere e curare gli infortuni e ottimizzare le prestazioni atletiche con precisione inedita.

Partecipano all’incontro eminenti medici, autorevoli divulgatori scientifici e atleti professionisti di alto livello: questi esperti condivideranno le loro conoscenze ed esperienze, offrendo una prospettiva multidisciplinare che abbraccia la comprensione approfondita del corpo umano, l’applicazione di tecnologie diagnostiche avanzate e la pratica dello sport ai massimi livelli.

Il mondo dello Sport sarà rappresentato dalla kitesurfer Maggie Pescetto (YCI – azzurra a Parigi 2024), dal canottiere Davide Mumolo (Elpis Genova/Fiamme Oro – azzurro a Parigi 2024) e dalla maestra di tennis Giorgia Mortello (Lubrano Tennis Academy). L’evento, patrocinato dall’Ussi Liguria, è anche valido quale corso di formazione per i giornalisti. Tra i relatori spiccano Nicoletta Gandolfo, direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini di ASL 3 Genovese, Simona Comandé, head of marketing Europe per Health Systems di Philips, Giorgia Giassi, ingegnere biomedico milanese, Federico Santolini, direttore U.O. Complessa di Ortopedia e Traumatologia d’urgenza presso IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, Matteo Formica, direttore della U.O. complessa Clinica ortopedica e traumatologica dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino.