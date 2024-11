Trofeo Sapio 50ª edizione: nuoto per giovani e campioni

Il 50° Trofeo Nico Sapio, in programma da venerdì a domenica al My Sport Village Sciorba , assume molteplici valori. Lo ricordano le autorità intervenute in occasione della presentazione ufficiale di Palazzo Tursi. “Il Nico Sapio è uno degli appuntamenti più attesi del calendario sportivo genovese e sono molto felice di poterne festeggiare il 50esimo anniversario all’interno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport – afferma Alessandra Bianchi , Assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova – Ci apprestiamo a vivere tre giornate di grande sport per tutte le età e ci tengo a ringraziare gli organizzatori per l’impegno che, anno dopo anno, mettono in campo per regalare ai genovesi e non solo un evento ricco di grandi campioni. Con il Nico Sapio, ancora una volta, poniamo l’accento sull’importanza delle manifestazioni sportive come volano anche per il turismo. Genova è pronta a dare il benvenuto in città ai tantissimi atleti, staff ed appassionati che avranno l’opportunità di scoprirne bellezze ed eccellenze”.

"Attesi tanti giovani nuotatori"

“Quello del mezzo secolo è un traguardo molto importante per noi, desidero condividerlo con tutto il mondo Genova Nuoto e My Sport, con le istituzioni e gli appassionati che seguono attentamente questa manifestazione ogni anno. Nell’anno in cui la nostra città è capitale europea dello sport, siamo orgogliosi di poter organizzare un evento che da un lato è caratterizzato dalla presenza di tanti campioni e dall’altro offre una vetrina a tanti giovani emergenti” sorride Mara Sacchi, presidente del Genova Nuoto-My Sport. “My Sport è felice di poter collaborare ancora una volta al successo di un evento che porta Genova in Italia, in Europa e nel Mondo – aggiunge Enzo Barlocco, presidente onorario My Sport – Le stelle azzurre, ancora una volta protagoniste di una grande Olimpiade, ci regaleranno uno spettacolo straordinario e saranno sicuramente da esempio per i tanti giovani nuotatori che accorreranno sugli spalti della Sciorba per seguirli da vicino insieme alle loro famiglie in attesa di scendere in acqua domenica per la gara per Esordienti A e Ragazzi”.

"Chance per i Mondiali di Budapest"

“Siamo ormai entrati nel vivo di questa nuova stagione agonistica 24/25. L’attività di inizio stagione è cadenzata dai vari meeting in vasca corta che sono organizzati in tutta Italia. Questa prima parte della stagione è finalizzata, per quanto riguarda la squadra assoluta, al campionato mondiale di vasca corta in programma a Budapest dal 10 al 15 dicembre – afferma il DT Cesare Butini – . Al fianco ai meeting organizzati nelle varie regioni, spiccano quelli con più tradizione come quello di Bolzano e il Nico Sapio (8/9 novembre) che quest’anno ha raggiunto la 50ª edizione. Il meeting genovese rappresenta, insieme ai Campionati Assoluti Open di Riccione (14/16 novembre), l’opportunità per conseguire gli standard richiesti dalla world aquatics per i Mondiali di Budapest”.