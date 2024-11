Park Tennis Genova: semifinale scudetto contro il Rungg Bolzano

Dopo aver vinto il proprio girone, domenica il Park Tennis Genova affronterà il Rungg Bolzano nella semifinale scudetto. La sfida sarà con la primatista del gruppo 3 che schiererà Weis, Figl, Rodriguez, Toffanin e Bortolotti. Primo match in trasferta e ritorno sui campi di via Zara domenica 24 novembre.

“La semifinale era il nostro primo obiettivo”, conferma il presidente Alberto Clavarino. “Siamo più che soddisfatti. Tutti i ragazzi hanno giocato al massimo delle loro possibilità. Ora affrontiamo una grande squadra, così come tutte quelle arrivate in semifinale. Le motivazioni non ci mancano. Crediamo nella possibilità di approdare alla finalissima e tutto il circolo sarà vicino alla squadra. Così come sosterremo le nostre ragazze che sono attese da una battaglia durissima per la salvezza in A1. Sarò al loro fianco domenica prossima per cercare l’impresa. Ci meritiamo la salvezza. Speriamo davvero di farcela. Un ringraziamento – chiude Clavarino – va a tutti i nostri partner e in particolare al main sponsor Europam. Insieme a loro abbiamo costruito questo percorso importante e speriamo nella serata del 24 novembre di poter festeggiare un doppio risultato positivo con le nostre bellissime squadre”.

“Siamo tra le semifinaliste del campionato di serie A1 – commenta il capitano, Gianluca Naso – ed è un bel risultato. Queste sfide sono un terno al lotto. Saranno 12 incontri difficilissimi con un ipotetico anche 13º incontro di spareggio. Il Rungg è uno dei circoli migliori del Nord Italia, guidato dai fratelli Manuel e Valerio Gasparri. Hanno due vivai molto buoni e un ottimo numero tre, Federico Gaio, che è stato 120 del mondo. Cercheremo di capire che squadra mettere in campo – prosegue Naso – perché abbiamo due alternative. L’unico piccolissimo vantaggio che abbiamo è quello di poter giocare il ritorno in casa. Mi piacerebbe da morire, per tutto il movimento ligure, che Park e Santa Margherita possano raggiungere la finale. E’ l’augurio che mi faccio che faccio a tutto il tennis ligure”.

Attenzione anche alla squadra femminile, pronta ad affrontare il play out salvezza in A1 contro il Tennis Club Cagliari. Gara di andata domenica prossima sui campi del circolo in Via Zara, a Genova.

“Cagliari è forse la squadra insieme a Palermo più forte di tutto il campionato – sottolinea la capitana Giorgia Buchanan – quindi sarà sicuramente una impresa riuscire a rimanere in serie A1. Dipende più da noi. Se riusciamo ad avere la giusta determinazione saremo competitive. Sono sicura che le ragazze vorranno tirare fuori le unghie e ci proveranno sicuramente fino all’ultimo. Speriamo che la tensione non giochi brutti scherzi come è accaduto domenica scorsa. Cagliari è una squadra che vanta giocatrici top 100 come la Mazzola. Il ritorno in terra sarda sarà una bolgia. Da parte di tutti noi c’è una voglia pazzesca di rimanere in A1. L’abbiamo conquistata l’anno scorso con tanta fatica. E’ stata un’annata sicuramente difficile perché abbiamo avuto diverse assenze pesanti. Però sono sicura che domenica venderemo cara la pelle”.