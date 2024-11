Freddy Grand Prix: una festa stellare, a segno il Team Ferrari

Dopo il Basket, la nuova arena sportiva del Palasport di Genova accoglie anche la Ginnastica . Tutto esaurito per il Freddy Grand Prix andato in scena sabato pomeriggio e caratterizzato dalla vittoria del Team Ferrari con il 52% di preferenze sul Team Maurelli. Un pomeriggio a cui hanno assistito il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, l’assessore allo sport e al turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi e il vicepresidente Vicario del Coni Silvia Salis.

Grande emozione per gli interventi degli atleti e delle atlete di Fisdir e di Special Olympics, seguiti dalla discesa in pedana del Gruppo Sportivo Fuori Quota Sambughè. Una speciale performance dedicata alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un momento particolare quello di Alice D’Amato sulla trave insieme a Manila Esposito, con le compagne di squadra Iorio, Villa, Asia D’Amato e Martina Maggio in pedana.

In questa edizione il Freddy Grand Prix ha avuto una formula inedita che si è dimostrata subito vincente. Due team capitanati da due fuoriclasse della ginnastica italiana, Vanessa Ferrari e Alessia Maurelli, con sfide di aerobica, artistica maschile e femminile, GpT, ritmica che hanno appassionato il pubblico.

Il Comitato organizzatore locale ha scelto di mettere a disposizione dei vincitori un contributo di 10.000 euro, consegnato al segretario generale di Fondazione GaslinInsieme Anna Zanuttini, per l’acquisto di strumentazioni per la sala operatoria di Cardiochirurgia.

L’evento ha anche ospitato una delle giovani cantanti più amate, Sarah Toscano, la vincitrice di Amici2023, che ha deliziato il pubblico con tre canzoni: Tacchi (tra le dita), Roulette e Sexy Magica.

Altra grande novità del Freddy Grand Prix di Ginnastica 2024 è stata la modalità di votazione per proclamare il Team vincitore: oltre alla valutazione dei giudici presenti in pedana per ogni specialità, anche il pubblico del Palasport ha votato sul profilo IG @grandprixginnastica al termine di ogni round, dando la preferenza a uno dei due team. Ottimi i dati: su 4.000 persone presenti al palasport, al termine di ogni round, sono arrivate oltre 3.000 preferenze.