A Palazzo Tursi il forum su Sport e Disabilità firmato BIC Genova

“ Sport e Disabilità: una sfida per la socialità ” è il titolo del Forum organizzato dalla BIC Genova in occasione della Giornata Internazionale per le persone con disabilità. A Palazzo Tursi, si sono avvicendate testimonianze di campioni, tecnici e dirigenti con i riflettori accesi su un mondo in cui lo sport è medicina e terapia. Il Forum ha seguito una mostra sullo sport di tutte le abilità, curata dalla fotografa Cristina Corti dal titolo “La Magia dello Sport” e allestita fino al 7 dicembre, e il Torneo di Calcio Integrato “Genova 2024” con oltre 150 giovani, di ogni abilità, che hanno giocato insieme con gli atleti di Bic Genova, Insuperabili, Genoa for Special, Samp for Special, We Play Football.

Il Forum è stata una preziosa occasione per approfondire tutti i benefici che lo sport porta a persone con disabilità, oltre l’aspetto agonistico e ludico. Un vero acceleratore di socialità che permette alle famiglie di “far svoltare la vita dei propri figli”, come sottolinea Marco Barbagelata, presidente di Bic Genova. Al suo fianco sono intervenuti campioni paralimpici come Francesco Bocciardo, sportivi impegnati nel mondo sociale quali Simone Spinelli e Aurelia Costa, il delegato Figc Calcio Integrato Giulio Attardi oltre alle istituzioni con Alessandra Bianchi (Assessore allo Sport del Comune di Genova), Simona Ferro (Assessore allo Sport della Regione Liguria), Andrea Rivellini (Cda Fondazione Carige), Rino Zappalà (fiduciario Coni) e Michela Carfagna (coordinatrice di Sport e Salute).

“Lo sport si conferma uno strumento fondamentale per l’abbattimento delle barriere, sia fisiche che culturali e in queste tre occasioni promosse da Bic Genova lo abbiamo ulteriormente dimostrato”, sottolinea Alessandra Bianchi. “L’inclusione è uno dei valori fondanti del nostro progetto come Capitale Europea dello Sport e ringrazio Bic Genova, realtà virtuosa della nostra città, per aver voluto organizzare questo triplice evento in questo anno così speciale per la nostra città. Il forum di oggi è stato un momento importantissimo che suggella l’importante lavoro che tutti insieme stiamo portando avanti. L'abbattimento delle barriere architettoniche era a centro di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport e abbiamo fatto un grande lavoro di squadra con tutte le realtà del territorio. Ora facciamo un ulteriore passo con il bando per le scuole che abbiamo fortemente voluto portare avanti. Lo sport dev'essere un pilastro per ciascuno di noi, ciascuno con le sue abilità, necessità e peculiarità. Vogliamo uno sport di tutti e per tutti. Genova ha avuto una grande crescita “sportiva” scalando il 3° posto nella classifica del Sole 24 Ore e siamo convinti che questo risultato sia merito non solo dei prestigiosi titoli conquistati dalle nostre società sportive ma anche per quanto è stato favorito e promosso a livello aggregativo e sociale”.

“I prestigiosi riconoscimenti europei ottenuti da Genova nel 2024 e dalla Liguria nel 2025 ci consentono di diffondere tra la cittadinanza i valori dello sport, con particolare riferimento all’inclusione e alla valorizzazione della diversità quale opportunità di confronto, conoscenza e crescita reciproca”, spiega Simona Ferro. “Per tutte le istituzioni politiche e sportive la “sfida per la socialità” dev’essere un’assoluta priorità: l’evento e le testimonianze di oggi ci aiutano senza dubbio a rendere sempre di più nel 2025 la Liguria una terra a misura di sportivo, per ogni età e abilità, coerentemente con la profonda valenza sociale dello sport”.

"Occorre dedicare ai giovani un'attenzione particolare, poiché attraverso la cultura, e nello specifico lo sport e l'inclusione, sono i primi a poter creare una società migliore”, interviene Andrea Rivellini, membro del Cda di Fondazione Carige. “Lo sport fa stare bene perché permette di stare assieme, relazionarsi, e crescere mentalmente, dandosi obiettivi. Questi ultimi aspetti sono estremamente importanti per Fondazione Carige e sempre di più sosterremo progetti che abbiano l’inclusione come focus".

"Sport e disabilità è un tema aperto che non avrà mai una conclusione”, spiega Alessandro Clavarino, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale e coordinatore Special Olympics a Genova. “Ci sarà sempre una storia da scrivere o una partita da giocare laddove ci sono persone che crescono. Insisto sull'aspetto "sociale": il termine deriva dai soci, gli alleati che combattevano assieme un nemico comune...da pari! E su quest'idea di uguaglianza si deve continuare a procedere. La scuola sta andando in quella direzione, con i ragazzi disabili nelle stesse palestre, campi e piscine dei loro compagni. La pratica della socialità, lo sport assieme è quello che vale. Nelle ore di scienze motorie i docenti, oggi molto preparati, devono educare il corpo a essere anche strumento di comunicazione. La scuola si apre, è un soggetto in dialogo con le istituzioni e la città. Genova si è meritata di salire nella classifica dell'inclusione, credo ci sia stato un grande lavoro dell'amministrazione che ha saputo generare un fantastico plus ultra".

A chiudere il forum sono state le premiazioni delle diverse realtà sportive che hanno preso parte al progetto promosso dal Bic Genova. In primis le società calcistiche Athletic Club Albaro, Angelo Baiardo, Città Giardino Marassi, Genoa, Lavagnese 1919, Ligorna 1922, Sampdoria, Pontedecimo Calcio, Arquatese Valli Borbera. Un riconoscimento per Alessandra Bianchi, Simona Ferro, Antonio Micillo, Michela Carfagna, Aurelia Costa e Cristina Erriu. E ancora per Francesco Bocciardo, Simone Spinelli, il coordinatore Figc Sgs Aldo Fuggetta, Lions Club Genova Insieme, Panathlon Genova Levante, Ledakos e Centro Sportivo San Biagio.