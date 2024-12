A Pegli una nuova area per sport e fitness

Genova 2024, nuovo spazio fitness gratuito a Pegli

La fruizione per la cittadinanza sarà libera, grazie a pannelli informativi e un sistema di Qr-Code integrato con accesso da entrambi gli ingressi del parco. Saranno dedicati a soddisfare le esigenze di tutti: giovani e anziani, con possibilità di mantenere/incrementare il proprio benessere psicofisico. L’area è stata realizzata tramite l’Accordo Quadro per l’allestimento di strutture sportive con un investimento complessivo di 35mila euro.

La soddisfazione del Comune e del Municipio

"Con questo nuovo intervento prosegue l’attività di sportivizzazione delle aree pubbliche dei nostri quartieri sottolineando, ancora una volta, quanto la nostra Amministrazione creda fortemente nell’importanza dello sport come strumento di integrazione, inclusione, socializzazione e come promotore di buone abitudini per uno stile di vita sano e consapevole - dichiara Alessandra Bianchi, assessore comunale allo Sport -. Quest’area contribuirà ad incrementare anche l’eredità che il progetto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport lascerà alla città con l’obiettivo di continuare a diffondere lo sport ed i suoi valori a 360 gradi, rendendolo sempre più parte integrante della quotidianità dei genovesi. Ringrazio gli uffici della Direzione Sport per l’impegno quotidiano che ci ha portati a raggiungere, in sinergia anche con il Municipio VII Ponente, questo ulteriore e importante risultato". Questo invece il commento di Guido Barbazza, presidente del Municipio VII Ponente: "L'amministrazione municipale, in collaborazione con l'assessore allo Sport del Comune Alessandra Bianchi, ha colto la disponibilità di attingere a opportuni finanziamenti per realizzare anche a Pegli, dopo le aree attrezzate di Pra' e Voltri, una terza area sportiva outdoor nel Parco di Villa Rosa, migliorando uno spazio da tempo poco utilizzato ed in cattive condizioni". Parola infine a Paola Pesce Maineri, assessore municipale allo Sport: "Abbiamo richiesto anche l’illuminazione di questa area per maggiore fruizione e sicurezza, ridandole una vocazione sportiva che già in passato aveva. L'obiettivo è di far vivere questa 'palestra funzionale a cielo aperto' dai ragazzi che frequentano la Villa e da tutti i cittadini a prescindere dal livello di allenamento, incrementando la cultura del movimento inclusivo rivolto a ogni fascia di età".