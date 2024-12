Sabato alle Piscine di Albaro il Festival dell’Eccellenza al Femminile

Genova ospita la ventesima edizione del Festival dell’Eccellenza al Femminile , ideato e organizzato da Consuelo Barilari. Appuntamento sabato 7 dicembre 2024 con Workshop intersezionale, dal titolo “Playwater”, in cui il teatro e lo sport si incontrano in acqua per Genova Capitale Europea dello Sport 2024 .

L’evento, coordinato da Linda Kaiser, si svolgerà dalle ore 14 alle ore 18 presso la vasca coperta da m 33 x 21 delle Piscine di Albaro di Genova, complesso inaugurato nell’ottobre del 1935, e gestito dal 2008 da Piscine di Albaro Srl, che organizza e gestisce tutte le attività sportive e ricreative connesse con il mondo del nuoto.

In questa occasione, artisti e atlete del nuoto artistico daranno vita, sotto la guida della coreografa statunitense Yassi Jahanmir, a un workshop / esibizione dedicato alla grande Esther Williams (1921-2013), mitica nuotatrice e attrice americana, interprete di film musicali e di spettacolari coreografie acquatiche.



Partecipano le campionesse della BPER Rari Nantes Savona, società Campione d’Italia di Nuoto Artistico per la ventesima volta. Irene Contatore, Alessandro Lucci, Sofia Lucci, Alice Maddalena, Viola Sofia Marisaldi, Azzurra Perata, Martina Perata, Giorgia Pirola, Melissa Polidoro e Alice Tissone saranno accompagnate dal tecnico Ilaria Brandimarte.

Nella prima parte, si confronteranno in una conversazione aperta al pubblico Antonio Micillo, presidente del CONI Liguria, e alcuni professionisti e specialisti del settore, come Patrizia Giallombardo, direttore tecnico della Nazionale Italiana di Nuoto artistico, e la stessa Yassi Jahanmir, ex nuotatrice sincro, specialista di teatro e di performance, educatrice negli Stati Uniti e in altri paesi e ora regista freelance.

L’olimpionica (Rio 2016, Tokyo 2020, Parigi 2024) e vicecampionessa mondiale della disciplina, Linda Cerruti, in forza al Gruppo Sportivo della Marina Militare Italiana, interverrà con un breve video.

Il tema è il ruolo che il nuoto artistico – già attraverso il cambiamento della definizione da “sincronizzato” ad “artistico” – riveste oggi nell’ambito della Federazione Italiana Nuoto, e in Liguria, in particolare, con la scuola d’eccellenza che ha sede a Savona. Ricordiamo che questo sport sta vivendo un momento di particolare sviluppo, anche a livello di comunicazione e notorietà, proprio tra i più giovani.