Ponylandia: sport equestri ancora in evidenza

Anno importante per gli Sport Equestri con ampio ventaglio di attività nell’ambito di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”. Dal convegno a Palazzo Tursi alla mostra di sculture a Palazzo della Meridiana, passando per il Festival con tutte le specialità in rassegna presso il Circolo Ippico Genovese.



L’ultimo appuntamento del 2024, Ponylandia, vede la Liguria protagonista anche dal punto di vista agonistico. Splendido argento conquistato da Adele Mottola (Iago des Marroniers) su Hakuna Matata, Tea Angela Costantino (Chico de Goariva) per Hakuna Matata, Benedetta Pera (Invictus Tournerie) per lo S.I. Finalese, Jessica Bianchi (Diago) per l’Arenzano R.C. e Chloe Athina Bologna (Galopin des Cheines) per H.C. Nervia.