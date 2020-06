Filippo Nardi: “Ho avuto il coronavirus e ora sono disoccupato”

ROMA - Filippo Nardi, ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello, poi ex naufrago dell’Isola dei Famosi e opinionista di Barbara d’Urso, è rimasto senza lavoro. A dichiararlo è stato lui stesso che, in un'intervista al settimanale Nuovo, ha sottolineato: "Tutti pensano che noi navighiamo nell’oro ma non è così. Ho fatto richiesta per il bonus da 600 euro per le partite iva, ma non è arrivato nulla. Avrei preso volentieri quei soldi perché in questo momento mi sono stati cancellati tutti i lavori e le mie entrate sono a zero”. Così come i tanti colleghi del mondo dello spettacolo, anche Nardi si è visto cancellare tutti gli impegni in agenda. L’italo inglese ha sveltato di trovarsi in difficoltà economiche ed ha anche provato ad immergersi in nuovi lavori, ma nessuno al momento è soddisfacente. “Volevo cercare lavoro a Milano come corriere o nei supermercati, ma non ci sono possibilità. Salute a parte, il disastro vero comincia adesso, ci sarà chi morirà di fame e non di Coronavirus e purtroppo l’agonia sarà più lenta”.

Filippo Nardi e i sintomi del Coronavirus

Le difficoltà economiche non sono però le sole ad aver "investito" l'ex concorrente del Grande Fratello. Come raccontato dallo stesso Nardi a Barbara d'Urso, nel corso di una puntata di Live-Non è la d’Urso, lo scorso aprile ha riscontrato dei sintomi tipici da Coronavirus ma non è riuscito ad entrare in possesso di un tampone. Svelare il dramma in tv ha avuto però i suoi lati negativi: Filippo ha ammesso che dopo quell’intervento nel negozio di sigarette elettroniche vicino casa non lo fanno più entrare. “Dicono che non sanno se sono ancora infetto”, ha concluso Nardi nell'intervista alla rivista diretta da Riccardo Signoretti.