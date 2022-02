"Piero Ausilio e Monica Bertini, scoppia l'amore: è la nuova coppia del calcio"

Dagospia sgancia una bomba di gossip sul mondo del calcio.. Pare sia esplosa la passione tra il dirigente dell’Inter Piero Ausilio e la giornalista sportiva Monica Bertini, attualmente conduttrice di Pressing su Italia 1. Tra i due non ci sarebbe soltanto un semplice flirt, ma una vera e propria storia d’amore, che negli ambienti milanesi non è passata affatto inosservata. “Prima una semplice amicizia, poi la fine di amori precedenti. Il tempo e una conoscenza approfondita: cupido ha lanciato la freccia”, scrive Dagospia. “L'unione di due mondi, quello del calcio e della tv, che favorisce nuovi amori, non una novità. Ne sanno qualcosa Anna Billò e Leonardo o Gigi Buffon e Ilaria D’Amico”.