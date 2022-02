Bacio infuocato tra Delia e Soleil al Gf Vip: Alex Belli sotto shock

Delia Duran e Soleil Sorge si sono scambiate un infuocato bacio nella serata di sabato all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Gli autori avevano organizzato una festa in costume, quando le due rivali in amore si sono appartate e hanno iniziato a parlare, scambiandosi complimenti a vicenda. La chiacchierata si è fatta sempre più intima e, ad un certo punto, le due si sono avvicinate e si sono date un bacio, durato parecchi secondi. Tramortito Alex Belli: “Sono scioccato, ho visto loro due che si baciavano. Non ero il fautore di quella roba”.