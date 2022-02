Rai: alcuni programmi tv verso la cancellazione

In Rai si sta lavorando in questi giorni alla definizione del prossimo palinsesto estivo. Stando a quanto spifferato dal blogger televisivo Davide Maggio, durante la bella stagione non dovrebbe andare più in onda Dedicato, il programma mattutino di Serena Autieri. Lo show era stato promosso con un'edizione invernale ma i bassi ascolti non hanno entusiasmato i dirigenti.