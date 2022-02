Crisi Totti-Ilary, interviene Simona Ventura: “Vi do un consiglio”

Simona Ventura interviene sui social a proposito della presunta separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi , storica coppia da 20 anni. La conduttrice, che nel 2004 interruppe il matrimonio con Stefano Bettarini, suscitando un grande clamore mediatico, consiglia all’ex campione della Roma e alla showgirl di non disunirsi e di non cedere alle provocazioni del gossip . “Leggendo (e sentendo) della ‘presunta‘ separazione tra @francescototti e @ilaryblasi vorrei dare qualche consiglio non richiesto, dovuto all’esperienza. La separazione è già di per sé un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati", ha scritto su Instagram.

“Si può rimanere amici”

“Francesco e Ilary sono due persone perbene - ha aggiunto SuperSimo -, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia... Non permettetelo!!Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna”. Ieri Totti ha smentito i rumors, invitando i giornalisti a non esagerare per tutelare i suoi figli.