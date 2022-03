Michelle Hunziker via dall’Italia: “Vado dall'altra parte del mondo"

Michelle Hunziker lascia l’Italia, ma solo temporaneamente. La showgirl svizzera è volata alle Maldive con le figlie Sole e Celeste, accompagnata dalle amiche e partner professionali Laura Barenghi e Graziella Lopedota. La 44enne si è concessa una pausa dopo un periodo molto difficile, segnato dalla fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. Per Michelle è stato un inizio anno molto impegnativo anche dal punto di vista professionale, con l’approdo su Canale 5 del suo one woman show Michelle Impossible. “Sono dall’altra parte del mondo per cercare di staccare da tutto e riposare un po’ la mia testa dopo un periodo per me abbastanza intenso sotto diversi punti di vista”, ha scritto la Hunziker, prima di rivolgere un pensiero alla drammatica situazione in Ucraina: "Provo un senso di impotenza", ha detto la conduttrice.