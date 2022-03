Arisa sempre più hot: “Ecco la mia collezione di sex toys”

Arisa è un libro aperto con i suoi fan. La cantante, tra le sue ultime story su Instagram, ha mostrato ai suoi follower la sua collezione di sex toys. “Stamattina mettendo a posto le scarpe e i vestiti, ho ritrovato un sacchettino che contiene reperti interessanti. Non funzionano più perché sono da riabilitare”, ha detto Arisa, trovando la risposta maliziosa di un'amica. “Altrimenti sono da utilizzare a mano”. Dopo le foto, molti fan si sono fatti avanti con la cantante, che non è sembrata gradire le proposte indecenti. “Comunque ragazzi io sbaglio sempre a parlare, a essere sincera con voi. È una cosa divertente, la voglio condividere e subito ci sono persone che mi scrivono: “Se hai bisogno”, “Se vuoi vengo a casa tua”, eccetera. Ma non potete essere un pochino più carini?”. "I sex toys non si usano solo per sopperire a delle mancanze, servono anche per vivere un momento co se stessi cioè capito? A me non è che manca qualcosa e allora mi compro il sex toys... A me non manca niente, niente... capito?!”.