Ivana Icardi annuncia la separazione: addio a Hugo Sierra

Ivana Icardi annuncia la separazione da Hugo Sierra. La sorella di Mauro Icardi ha rivelato di essere tornata single dopo la fine della relazione con il padre della sua bambina, la piccola Giorgia. "Qualche mese fa abbiamo cercato di mettere da parte le nostre differenze e amarci come sapevamo fare - ha scritto su Instagram -. Purtroppo quelle differenze pesano troppo su di noi e per il nostro bene e per quello della nostra bambina, abbiamo deciso che è necessario che ciascuno segua il proprio percorso separatamente per non danneggiarci o finire in conflitto”.