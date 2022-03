Fedez e Chiara Ferragni in crisi: "Colpa dell'amico famoso di lei"

Maretta in casa Ferragnez. Stando ad un'indiscrezione riportata dal settimanale Oggi Fedez e Chiara Ferragni avrebbero vissuto un momento di profonda crisi. "Lui sarebbe stato geloso dell'amicizia che lega lei al rampollo di una famosa casa di moda fresco di separazione", fa sapere la rivista per poi aggiungere: "Le cose però si sarebbero appianate e i due sono stati avvisati insieme e innamorati alla sfilata di Donatella Versace. O era solo un'operazione "salva immagine" a favore di fotografi?". Al momento i diretti interessati non hanno ancora replicato agli ultimi gossip sul loro conto.