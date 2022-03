Ana Mena rompe il silenzio: “Sono felicemente single”

Ana Mena: “Il gossip? Ci rido”

Era stata la rivista Corazon a pubblicare alcune immagini di Ana Mena insieme a Brahim Diaz, spagnolo del Real Madrid in prestito al Milan, mentre camminavano per le vie della capitale spagnola, apparentemente come due innamorati. E a scrivere che i due si frequentavano ormai da quattro mesi. Finora, nessuno aveva né confermato né smentito. Ma ora ci ha pensato proprio la cantante a rompere gli indugi e a rivelare: “Non ho un partner, sono felicemente single. Ti dico la verità, ho così poco tempo che non mi rendo conto se qualcuno scrive di me. Sono in un altro mondo in questo momento. Il gossip? Ci rido, sia che le notizie siano vere sia che non lo siano. Non ho problemi a rispondere in modo naturale”. Ana Mena svela anche il suo profilo di uomo ideale: “Intelligente e che mi faccia ridere molto”.