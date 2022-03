Cameron Diaz non si lava mai una parte del corpo: “Sono selvaggia”

Cameron Diaz è ormai da anni lontana dai riflettori hollywoodiani. Nel 2014, la star si è ritirata dal cinema per condurre una vita più semplice al fianco del marito Benji Madden. Diventata madre nel 2019 della piccola Raddix, Cameron ha deciso di svestire totalmente i panni della diva glamour, rinunciando a qualsiasi sorta di beauty routine. “Sono selvaggia, sono come un animale selvatico, una bestia”, ha dichiarato la 49enne al podcast Rule Breakers. “Non mi importa nulla, è davvero l’ultima cosa che penso nella mia giornata, non mi importa di come appaio. Non faccio letteralmente nulla. Non mi lavo neanche mai la faccia”, ha aggiunto. “In questo momento non faccio alcuno sforzo in quel senso. Mi interessa solamente essere forte. Questo è importante. Sento che i 50 anni sono diversi dai 40”.