"Giannina Maradona perdona Dani Osvaldo: è di nuovo amore!"

Giannina Maradona e Dani Osvaldo sarebbero tornati insieme. Il condizionale è d'obbligo perché al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. A tre mesi dalla brusca rottura i due sono stati avvistati in un centro commerciale, intenti a fare shopping più complici e affiatati che mai. A condividere sui social network la foto il giornalista argentino Angel de Brito: nell'immagine si vede l'ex calciatore che amorevolmente tiene il braccio sulla spalla di Giannina.

L'ultimo messaggio di Giannina Maradona

Lo scorso dicembre Giannina Maradona aveva annunciato su Instagram l'addio a Dani Osvaldo. "Il 24 dicembre abbiamo scelto strade diverse ma questo non significa che smetterò di essere dalla sua parte", aveva scritto senza svelare troppi dettagli. Sembra però che la liaison sia giunta al termine per presunte infedeltà da parte dello sportivo, oggi cantante. Sbagli che, a quanto pare, Giannina avrebbe deciso di perdonare per dare una seconda opportunità a quest'amore.