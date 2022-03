Michelle Hunziker bacia un altro uomo: è l'ex gieffino Giovanni Angiolini!

Nuovo amore per Michelle Hunziker dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi? A quanto pare sì! La showgirl è stata pizzicata in teneri atteggiamenti con Giovanni Angiolini, medico ed ex concorrente del Grande Fratello. A sganciare la bomba è stata la rivista tedesca Bunte che ha pubblicato le immagini dell’incontro in Sardegna tra i due, che si baciano con trasporto sulla bocca. Per ora la diretta interessata non ha commentato gli scatti: solo due mesi fa l'annuncio della separazione dall'imprenditore, che l'ha resa madre delle piccole Sole e Celeste.