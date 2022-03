Il messaggio di Agustina a Lautaro: “Può pure aspettare…”

Agustina Gandolfo e Lautaro Martinez sono diventati genitori della piccola Nina appena un anno fa. I fan però vorrebbero già vedere la bambina in compagnia di un fratellino o di una sorellina. Dello stesso avviso però non è Lady Martinez, che invita follower (e marito) ad aspettare ancora un po’. “Se voglio un altro bambino? È la domanda che mi state facendo di più. Mi ha traumatizzato il fatto di non dormire e sono stata davvero male: quindi il fratellino di Nina può aspettare”, ha chiosato l’influencer.