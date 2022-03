Chiara Nasti incinta di Zaccagni? Spunta un pancino sospetto!

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni presto genitori? Alcuni fan della modella 24enne hanno notato un pancino sospetto nelle ultime storie Instagram della ragazza. In più Chiara ha annunciato ai suoi follower delle grosse novità in arrivo, sia nell'ambito lavorativo che in quello personale. "Come sto? Da 1 a 10? 1000000000k, troppo happy", ha scritto la Nasti, lasciando trasparire gioia ed entusiasmo. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi non ha mai nascosto il sogno di diventare mamma e il calciatore della Lazio sembra la persona giusta con la quale mettere su famiglia.