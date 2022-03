Aurora Ramazzotti rompe il silenzio: “Spero che i miei genitori…”

Dopo la fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, si è tornato insistentemente a parlare di un possibile ritorno di fiamma tra la showgirl svizzera ed Eros Ramazzotti, a suo volta libero dopo l’addio a Marica Pellegrinelli. A non tifare per la reunion tra i due, separatisi nel 2002, è la figlia Aurora Ramazzotti. Ospite a Belve, l’influencer ha confidato a Francesca Fagnani: “Non me li ricordo neppure insieme, non ho ricordi. Ho delle foto: bellissimi, sono iconici, pazzeschi. Li trovo meravigliosi, ma per come li conosco io sono incompatibili completamente. Si esaurirebbero a vicenda. Io spero con tutta me stessa che non succeda”.