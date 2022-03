“Con Angiolini cinque giorni dopo l'addio a Trussardi”, il retroscena su Michelle Hunziker

Michelle e Giovanni: gli indizi sulla loro storia

"Io me la sono trovata davanti domenica 23 gennaio all’ora di pranzo. Saranno state una decina di persone" ha rivelato al settimanale Oggi Michele Quintilio, titolare del ristorante spesso frequentato da Giovanni Angiolini. "Era un pezzo che Michelle Hunziker bazzicava qua ad Alghero. C’era Giovanni Angiolini, che è un cliente abituale, suo fratello con la fidanzata, Michelle, la sua manager Gabriella e altre persone che vedevo per la prima volta”. Michelle avrebbe confidato al ristoratore di essere arrivata nella zona per acquistare un appartamento in un lussuoso stabile. "Non credo che mi abbiano detto la verità. Penso fosse una storia per depistarmi, per non farmi capire cosa bolliva in pentola", ha aggiunto.

Il nuovo amore della Hunziker

"Hanno ordinato pesce alla griglia, bevendo Akenta brut di Santa Maria la palma e Kressia cagnulari. Arrivati al dessert Giovanni ha insistito con Michelle perché provasse la seada alla griglia con il miele, un dolce tipico sardo, che lei ha gradito molto”, ha rivelato Quintilio. Michelle infine avrebbe accettato di scattarsi una foto con il proprietario del locale, ma a una condizione. “Quando le ho chiesto di fare una fotografia con me, ha accettato ma mi ha chiesto di pubblicarla su Instagram almeno una settimana dopo. Evidentemente voleva tenere nascosti i suoi spostamenti”.