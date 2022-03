Chiara Nasti furiosa: “Non me ne frega un c****”, lo sfogo di Lady Zaccagni

Chiara Nasti sbotta sui social. Lady Zaccagni, in una story su Instagram, si è scagliata contro i follower che continuano a criticarla per il suo aspetto fisico. “Certa gente non si è scocciata a farti notare se sei ingrassata o sei dimagrita? Che palle, basta - ha detto furiosa -. Se mangi allora ti attaccano perché sei ingrassata, se dimagrisci magari perché sei un po’ stressata… A nessuno gliene frega un ca***. Non mi toccate proprio. Posso mettere su pure 10 chili e sono contenta. Non me ne frega un ca****”.