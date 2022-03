Fedez e Chiara Ferragni spariscono da Instagram: fan in ansia

Fedez e Chiara Ferragni sono spariti da Instagram. La coppia più social d’Italia non dà sue notizie ormai da due giorni. Praticamente un record per il rapper e l’influencer, abituati a condividere con i loro milioni di follower ogni dettaglio della loro vita . Le ultime foto di Fedez alcuni giorni fa per il quarto compleanno del piccolo Leone . "Il tempo vola ma ti tengo stretto più che mai", ha scritto il cantante. Parole che assumono un significato sicuramente diverso dopo l’annuncio del 32enne di essere malato . Probabilmente Federico e Chiara hanno deciso di affrontare questo difficile momento privatamente, abbassando per una volta i riflettori dalle loro vite.

L’annuncio di Fedez

“Sono qua per dirvi che mi è stato trovato un problema di salute. Per fortuna mi è stato trovato con tempismo. Il che comporta un percorso. Un percorso importante, che dovrò fare. E che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento”, ha detto il rapper alcuni giorni fa in una serie di stories. “Mi sentirò di raccontare in futuro. Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto”.