Nessuna corsia preferenziale per Wanda Nara. Dagospia ha rivelato un curioso retroscena sulla vita parigina della moglie-agente di Mauro Icardi. Pare che l'argentina sia stata costretta a fare una lunghissima fila per cenare nel famoso ristorante Le Relais de l'entrecôte, specializzato in cucina francese. "Inutile ogni tentativo di aggirare l'ostacolo, il no ai favoritismi anche per Wanda", fa sapere il sito.