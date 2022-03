Belen addio, Antonino Spinalbese torna a sorridere con una rossa

A neppure un anno dalla nascita della figlia Luna Marì, Belen e Antonino Spinalbese sono andati avanti con le rispettive vite. La Rodriguez è tornata tra le braccia dell'ex marito Stefano De Martino, dal quale ha avuto nove anni fa il primogenito Santiago. L'hair stylist 26enne, invece, è stato pizzicato dai paparazzi di Chi in centro a Milano con una bella ragazza dai capelli lunghi, ricci e rossi. Pare si tratti di una insegnante di yoga. Nessun bacio in pubblico ma la sintonia e la complicità tra i due è ben evidente. Spinalbese non ha mai commentato la rottura con Belen, al contrario la soubrette argentina ha rivelato che la relazione è finita a causa di incompatibilità caratteriali.