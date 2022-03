“Buffon e Ilaria D’Amico in crisi?”: la risposta di Alena Seredova spiazza tutti

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sono in crisi? Secondo le ultime notizie di gossip, l’ex portiere della Nazionale e la giornalista non starebbero vivendo il momento migliore della loro relazione. Buffon, tra l’altro, pare non voglia un altro matrimonio. A intervenire sulla questione è Alena Seredova, ex moglie di Gigi. “È vero che il tuo ex marito non si vuole sposare e la coppia è in crisi?”, ha chiesto un follower su Instagram. “Ma io non ne so assolutamente niente. Devo dire la verità che a malapena seguo questi gossip”. Buffon e Alena si sono separati nel 2014. Nello stesso anno l’ex portiere della Juve ha iniziato la relazione con Ilaria.