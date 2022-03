“Giuda”, Nathaly Caldonazzo spara a zero su un ex gieffino

Spente le luci della Casa del Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo effettua un bilancio della sua esperienza. Ospite a Isola Party, format di Mediaset Play dedicato a L’isola dei famosi, la showgirl ha dichiarato: "Se come all’isola mi sarei dovuta legare a qualcuno non so chi non avrei proprio scelto. Singolarmente i concorrenti del GF erano tutti carini. Uniti quando fanno gruppo tirano fuori il peggio. Forse con Davide non mi sarei legata. Era abbastanza scontato non vincesse, me lo sentivo, è il classico tipo che arriva secondo”.