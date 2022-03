Incidente horror per Lady Facchinetti: “Ecco cosa mi è successo”

Wilma Faissol è stata operata all’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, dopo una brutta caduta da cavallo. L’intervento è riuscito perfettamente, ma per la moglie di Francesco Facchinetti la paura è stata grande. "Mia moglie… Pensavo di essere io quello con le cicatrici ma anche in questo, come in tutto, è migliore di me. Presto torneremo a casa dai bimbi che non vedono l’ora di vedere la mamma. Grazie di tutti i vostri messaggi, grazie veramente! FORZA WILMA”, ha detto su Instagram l’ex Capitan Uncino, mostrando le foto post-operatorie della moglie, che destano molta impressione. Anche Wilma è intervenuta sui social per ricostruire la dinamica dell'incidente: "Mercoledì mattina Wally ha perso ancora l’equilibrio mentre andava ed è finito per terra. Ho fratturato l’omero e mi hanno operata ieri. Wally sembra ok, ha un bozzo sul costato e qualche graffio, comunque ora controlliamo cosa gli succede. Grazie di tutti i messaggi”.