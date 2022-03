Malena senza freni: “Attratta anche dalle donne. E su Balotelli…”

La pornodiva Malena si racconta a Belve. Nell’intervista con Francesca Fagnani per il programma di Rai 2, l’attrice ha parlato della sua vita sessuale fuori dal set, commentando anche i rumors sui presunti affair con Mario Balotelli e Fabrizio Corona. “Sono attratta dalle donne solo sessualmente, ma mi innamoro degli uomini”, ha detto. “Da quando sono Malena la mia vita sessuale è pari a zero, gli uomini con me non ci provano nemmeno, fuggono perché temono il confronto”. E sul presunto flirt con Balotelli e Corona, Malena non conferma ma soprattutto non smentisce, “per non fargli pubblicità”.