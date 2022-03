Il doloroso racconto di Nina Moric: “Torno in Croazia”

Nina Moric lascia l’Italia e torna per un periodo in Croazia per accudire la madre, malata di demenza senile. L’ex modella lo ha rivelato durante l’intervista a Verissimo, che andrà in onda sabato 26 marzo su Canale 5. "Il mio passato mi perseguita nonostante abbia cercato di nascondere i miei demoni. Non sempre si riescono a gestire le cose come si vorrebbe”, ha confidato a Silvia Toffanin. "Oggi sono in una fase transitoria della mia vita. Sto tornando in Croazia perché mia mamma non sta bene: ha la demenza senile. Voglio starle vicino e cercare di dare un equilibrio alla mia vita”.