“Marta Fascina è incinta”, Berlusconi papà a 86 anni?

Silvio Berlusconi starebbe per diventare di nuovo papà alla veneranda età di 86 anni . Come rivelato da Roberto Alessi, direttore del settimanale Novella 2000 e direttore editoriale di Visto, la compagna del Cavaliere Marta Fascina, 32, sarebbe incinta. Alessi nella sua rubrica MOW ha scritto: "Appena celebrate le nozze simboliche tra il presidente Silvio Berlusconi e l’onorevole Marta Fascina, un rumor gira nei salotti che contano (e molto). ‘Marta potrebbe essere in attesa’”.

Berlusconi, Fascina e quei 54 anni di differenza

“Lei ha solo 32 anni - prosegue Alessi -, ma non sono certo i suoi 86 a farmi desistere dal pensare che questa voce potrebbe essere anche vera. Prima di tutto sono innamoratissimi (e lo so per certo) e Silvio, come lo chiamano i suoi fans, non è certo uno che ha chiuso con l’argomento, è pieno di energia. D’altra parte Charlie Chaplin ebbe figli fino a tardissima età, e sto parlando di 60 anni fa”. Se la notizia fosse vera, per Berlusconi sarebbe il sesto figlio.