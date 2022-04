Patty Pravo presenta Simone, il baby fidanzato con 45 anni in meno di lei!

A 74 anni Patty Pravo non si pone limiti in amore. Lo dimostra l’ultima relazione della cantante, impegnata con il suo giovanissimo stylist Simone Folco , con ben 45 anni in meno di lei . "Abbiamo un’affinità elettiva fuori dal comune. Un lampo amoroso di natura diversa”, ha rivelato durante un’intervista a Chi.

“Pensavano fossi un uomo”

“Su di me hanno detto di tutto – ha aggiunto Patty nell’intervista -, all’inizio pensavano fossi un uomo! Andarono persino da mio padre per averne conferma. Hanno raccontato che ero in miseria mentre io vivevo allo Chateau Marmont di Los Angeles. Con me le sorprese non sono mai finite, nemmeno ora che ho 74 anni”. Patty ha parlato anche della sua prima volta… sulla neve. “A 14 anni nevicava molto e, invece di andare a scuola, provai il sesso in un campo innevato. Piacere carnale e visivo”.