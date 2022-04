Ilary Blasi “Tradimento? La nostra storia non sopravviverebbe”

Ilary Blasi è tornata a parlare della presunta crisi di coppia con Francesco Totti. Per alcune settimane, la conduttrice e l’ex capitano della Roma sono finiti in prima pagina per una serie di notizie di gossip, puntualmente smentite. Intervistata da Francesca Fagnani per Belve, programma in onda su Rai 2, la presentatrice de L’isola dei famosi ha ammesso che non perdonerebbe un tradimento. "La vostra storia d'amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell’una e dell’altro?”, ha chiesto la giornalista. "No, né dell’uno né dell’altra”, ha risposto lapidaria la Blasi.