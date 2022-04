Belen e Stefano De Martino: nuova fuga d'amore sul lago d'Iseo

È ancora amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due sono tornati insieme dopo la fine della relazione della soubrette argentina con Antonino Spinalbese , dal quale ha avuto la figlia Luna Marì. Per ora i diretti interessati preferiscono non sbilanciarsi troppo ma i paparazzi continuano a beccarli in atteggiamenti intimi e complici. L'ultimo avvistamento? Sul lago d'Iseo: Belen e Stefano hanno trascorso un weekend romantico in un resort di lusso.

Il weekend romantico di Belen e Stefano

Come fa sapere il settimanale Chi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno scelto un suggestivo resort in Franciacorta per la loro fuga d'amore segreta. Si tratta dell’Albereta Relais & Chateaux, a pochi chilometri dal romantico Lago d'Iseo, che offre un hotel con spa e ristorante per un’esperienza unica tra dolci colline e vigneti non lontano da Milano dove abitano entrambi.